Efterskole inviterer til heppekorsfest inden X Factor-finale

Hugorm-forsangeren har hele forløbet igennem haft det dogme for sine deltagere, at de skal optræde på dansk. Dermed er sydslesvigerens kendskab til danske numre vokset, ligesom danskernes kendskab til Helene Frank er.

Uanset finalens udfald kan elever og kolleger dog se frem til at se hende igen på Frøslev Efterskole næste uge.

Og Lasse Ovesen har heller ikke et jobopslag for en ny efterskolelærer liggende i kladder, selvom en musikkarriere står for døren.

- Helene har fra starten sagt, at jobbet er vigtigere end karrieren. At gøre en forskel for unge mennesker betyder meget for hende, og det betyder ikke, at hun ikke kan gøre begge dele. Det er der jo en masse andre, der gør, så vi ser bare frem til at få hende tilbage. På mandag er hun her igen, siger forstanderen.