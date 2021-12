Eftersøgning gav pote - 50-årig mand fundet

Opdateret.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste søndag en 50-årig mand fra Kliplev.

Han er efterfølgende blevet fundet i god behold. Det skriver politiet i et tweet.

Årsagen, til at politiet bad offentligheden om hjælp, var, at manden sidst blev set søndag morgen omkring klokken 07 gående fra Aartoftvej i Kliplev i nedtrykt tilstand.

John Christiansen, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, fortalte til TV SYD, at de var i nærområdet for at lede efter ham.

- Vi har helikoptere og droner i luften for at se, om vi kan finde ham, ligesom vi har flere hunde i nærområdet, sagde vagtchefen.

Politiet har bedt medierne om at fjerne billeder af manden, og derfor har vi også valgt at anonymisere ham.