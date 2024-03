Ekspert vil vise stor hornuglepar dag og nat

DOF, Dansk Ornitologisk Forening, har sagt stop for flere episoder med tv-parret i stedet at fokusere på 'Ørne-TV'.

Så nu er ugleeksperten Klaus Dichmann på jagt efter et firma, der vil sponsere 40.000 kroner til kameraudstyr til en ny omgang 'Ugle-TV'. Enten via hans hjemmeside eller via det pågældende firmas hjemmeside.

Klaus Dichmann fra Sydals mener, at der er tale om en enestående chance for at blive klog på ugler, fordi man kan følge parret dag og nat, når de er i deres rede. Fra æg til unger til færdige ugler, der flyver fra reden. I bogstavelig forstand.

Men han har travlt, for kameraudstyret skal installeres inden hunnen indtager reden i en grusgrav nær Aabenraa. Og det gør den formentlig meget snart.