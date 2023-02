Elevrødder er minipolitikkere for en dag

- Jeg vil gerne have, at de oplever at være politiske. Altså den her idé om medbestemmelse og demokrati, som de selv er en del af ude på skolerne, siger Gaby Scheel, der selv er byrådspolitiker (S) og koordinator for Aabenraa Fælleselevråd.



I Aabenraa Kommune mødes alle elevrådsrepræsentanterne en gang om måneden for at udveksle og dele problematikker og løsninger fra de enkelte skoler.

Onsdag skulle det handle om bæredygtighed i byrådssalen sammen med borgmesteren. Det kan du læse meget mere om nedenfor.