I forbindelse med EM i fodbold har Tyskland af sikkerhedshensyn nemlig indført midlertidig grænsekontrol ved alle grænseovergange i Tyskland.

Det betyder, at trafikken ud af Danmark via E45 deles, så lastbiler skal køre ligeud, mens alle biler og busser skal holde til højre og køre ind over rastepladsen Ellund Vest.

Politiet vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at der er kommet ny skiltning ved grænsen for at hjælpe trafikanterne med at vælge det rette spor.