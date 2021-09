En 27-årig mand skal i fængsel for at forsøge at tage en skarpladt pistol med ind i Danmark

En 27-årig mand fra Kolding blev mandag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg idømt to år og to måneders fængsel for at have en pistol med skarp ammunition på sig ved indrejse ved grænsen, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Dommen er en tillægsstraf til en tidligere dom fra Vestre Landsret i juni på 10 måneders fængsel for vold.

Manden blev taget af politiet den 13. april ved Padborg Grænseovergang, hvor den 27-årige mand sammen med en 22-årig mand kom kørende i en personbil, som blev taget ud til stikprøvevis indrejsekontrol.

I forbindelse med kontrollen fandt en betjent en pistol af mærket Glock med et magasin med seks skarpe patroner gemt i bilen.

Begge personer blev anholdt i forbindelse med fundet og sigtet i sagen, men sigtelsen blev frafaldet for den 21-åriges vedkommende.

Den 27-årige blev dømt i henhold til anklageskriftet, hvor han var tiltalt for at have overtrådt straffelovens bestemmelser om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Den 27-årige, der har været varetægtsfængslet siden anholdelsen, modtog dommen.