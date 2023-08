En person er i kritisk tilstand efter soloulykke i rundkørsel

En person er i kritisk tilstand, efter at en varebil tirsdag har været i involveret i en soloulykke i Bolderslev i Sønderjylland.

Det oplyser Sune Loklindt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Ulykken skete i en rundkørsel ved Hellevad-Bovvej og Ringvej.

- En varebil forsøger at køre tværs over rundkørslen. Jeg tror, at de overser rundkørslen, og så vælter varebilen rundt et par gange, siger Sune Loklindt til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen er føreren "umiddelbart uskadt". Men bilens passager er i kritisk tilstand.

Begge personer var indledningsvist fastklemte i bilen, men de er siden blevet reddet ud af varebilen.

De pårørende er blevet underrettet.

Som følge af ulykken har rundkørslen været spærret for sydgående trafik.

Men tirsdag kort efter klokken 14 er rundkørslen genåbnet. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.