En særlig fest, der får dem til at vende tilbage, er aflyst

- Om man har en dansk baggrund eller en tysk baggrund, det er faktisk ikke så vigtigt mere, siger hun.

Hun havde meldt sig som frivillig og skulle have stået i madteltet og hjælpe med at bespise de mange sultne gæster. Det er hendes måde at give noget tilbage til festen.

Men det må vente til næste år.

- Jeg har faktisk ingen planer for i morgen. Dagen er helt tom nu, griner hun. Måske tager jeg bare en slap-af-dag, og så er der noget på programmet igen søndag, afslutter Helga Jørgensen.

Selvom den trofaste festivalgængers kalender er tom lørdag, har hun fuld forståelse for, at arrangørerne blev nødt til at aflyse festivalen. I stedet ser hun nu meget frem til næste år.