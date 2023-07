Hunungen er fortsat tilbage i reden. Den øver sig også flittigt, men har endnu ikke taget sin første flyvetur.

Ifølge eksperterne hos Storkene.dk vil den også flyve fra reden en af de nærmeste dage.

Ungerne vil fortsat vende tilbage til deres rede i Smedager særligt for natten. Men nu venter et par måneder med flyvetræning, undervisning af deres forældre i at finde mad og klare sig i det hele taget.