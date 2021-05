Endnu en unge i storkereden er død

Natten til tirsdag er endnu en storkeunge i Smedager død. Det betyder, at halvdelen af de udklækkede unger nu er døde.

Det faktum er ikke gået ubemærket hen. Siden natten til tirsdag er indbakken hos storkene.dk og hos TV SYD fyldt med meldingen om den nu anden døde storkeunge.

- Dyrlæge Bjarne er orienteret og vil komme med sit bud snarest. Uanset hvad, så er det gået meget hurtigt og symptomerne ser ud til at være ens for de to storke, skriver storkene.dk på deres facebookside.

Ifølge storkene.dk følger de ekstra godt med i de kommende dage for at se, hvordan livet udspiller sig i reden i Smedager.

- Vi vil ikke op og tage de to afdøde storkeunger ned nu, da de to andre overlevende skal have ro. Hvis alle var omkommet ville vi hente dem ned og få dem obduceret, skriver storkene.dk.