Enestående flagermusbestand får en hjælpende hånd

Dansk Flagermus Forening har sammen med Verdensnaturfonden, WWF, og Naturstyrelsen sat et projekt i søen, der skal tage pulsen på og give en hånd til Søgaards vingede pattedyr.

- Vi håber, at projektet vil bidrage til, at endnu flere danskere får øjnene op for, hvor fantastisk et dyr, flagermus egentlig er, og hvorfor det er så vigtigt at passe på den, siger formanden for Dansk Flagermus Forening Andreas Andersen.