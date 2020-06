Et godt tilbud: Gratis klip og trim til gadehunden Tinna

Tinna er en 4-årig gadehund, der er hentet hjem fra Spanien som hvalp. Her i dag får hun den store tur med trimning, bad og negleklip hos De Kærlige Hundeklippere i Aabenraa.

Indehaver Maj Dahl har sat hele ugen af til at klippe og trimme hjemløse og andre socialt udsattes hunde - ganske helt gratis.

Et tilbud der gør en forskel

- Jeg synes generelt, det ser ud som om, der går mange mennesker rundt med hunde, som de ikke har råd til at få ordnet. Så tænkte jeg bare – de hundeejere gør en forskel for deres hunde, men de har ikke altid råd til at få dyrene ordnet. Så her efter corona-tiden er det på tide gøre en forskel for ejerne, forklarer Maj Dahl.

For Tinnas ejer Ninna betyder den gratis pleje rigtig meget

- Det er fantastisk at få muligheden. Jeg har ikke selv råd til eller psykisk overskud til at få Tinna ordnet regelmæssigt, forklarer hun.

I dag og resten af uge 24 er der gratis vask og klip hos De Kærlige Hundeklippere. Foto: Jørgen Guldberg

Stor interesse for gratis hunde-wellness

Det er nogle uger siden, tilbuddet blev slået op på Facebook, og interessen har ifølge Maj Dahl været enorm.

- Folk har taget godt imod det. Alene her til morgen lå der 90 ubesvarede opkald på min mobiltelefon, og tiderne er ved at være væk i mit bookingsystem, forklarer Maj Dahl.

Selvom tilbuddet oprindeligt er givet til hjemløse, er det ikke en betingelse, at man ikke har et sted at bo for at få sin hund ordnet.

- Man kan være hjemløs på mange måder, så tilbuddet gælder for alle, der har svært ved at få ordnet deres hunde af sociale eller psykiske årsager, slår Maj Dahl fast.

Der er, ifølge Maj, godt booket i hele ugen fra klokken 08 morgen til klokken 20 om aftenen, men Maj Dahl lover, hun gør alt for at finde tid til alle.

Også gratis triming af ejers lokker

Udover den gratis klipning af hunden, kan dyrets ejer også få en gratis klipning ved besøget i Salon De Kærlige Hundeklippere i Aabenraa, da Maj Dahl også er uddannet frisør til menneskehår, og har sin damefrisørsalon lige ved siden af hundesalonen.

Inden man forlader salonen, så følger der en gratis 14 kilo fodersæk med hund og ejer hjem.