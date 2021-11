Ét kanonslag i hånden og flere derhjemme: Politiet ransagede hjem

Der er i disse tider en nul-tolerance over for affyring af kanonslag og andet ulovligt fyrværkeri. Det gælder hele Syd- og Sønderjyllands Politikreds, og især i det uroplagede område ved p-huset på Madevej i Aabenraa. Det har de seneste dage og nætter ført til fundet af adskillige kanonslag og flere sigtelser for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Så sent som kl. tre natten til lørdag blev en 23-årig mand fra Haderslev sigtet for at afskyde kanonslag på Madevej. Han havde samtidig endnu et kanonslag på sig, som er beslaglagt.

- Vi er massivt til stede i området, fortæller Ole Aamann, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.