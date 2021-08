Et klammeri mellem to lastchauffører endte med en kniv i brystet - formodet gerningsmand er nu anholdt

Politiet har søndag anholdt en mand mistænkt for at have stukket en hviderussisk lastbilchauffør med kniv. Den formodede gerningsmand, en 30-årig mand, som også kommer fra Hviderusland, blev anholdt kort før klokken 07 søndag morgen, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Mads Dammark til Ritzau.

Den 30-årige fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg søndag klokken 13. Her lyder sigtelsen på grov vold.

Manden blev anholdt, da politiet traf ham i området, oplyser vagtchefen.

Det er i forbindelse med noget tumult mellem lastbilchauffører på Toldbodvej i Padborg, at en mand fra Hviderusland stak en anden hviderussisk chauffør i brystet med en kniv. Motivet kender vi ikke, sagde vagtchef Bjørn Pedersen søndag morgen.



Den forurettede, der blev overført til hospitalet i Odense, er uden for livsfare.