Et trekantsdrama er på vej mod storkereden i Smedager

Fuldendt trekantsdrama



- Hermed har vi et fuldendt trekantsdrama, hvor kun den stærkeste vil vinde. Vi har aflæst den ring, som sad på hunstorken, der i formiddags parrede sig med Clyde, og det viser sig at være hende fra reden i Uge. Så nu har vi tre hunner, som alle vil se sig som den naturlige beboer i Smedager sammen med Clyde. Et fuldendt drama er på vej, siger Mogens Lange.

Dramatisk kamp i Uge



Han oplyser, at der påskelørdag omkring solnedgang var en dramatisk kamp imellem tre storke ved reden i Uge, og at det kan være forklaringen på, at hunnen derfra har set sig lun på Clyde blot 8,4 luftkilometer væk i Smedager.