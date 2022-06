EU-ministre enige om grænsekontrol i op til to et halvt år

EU-landenes ministre er enige om en generel indstilling til en ændring af Schengen-reglerne. Den vil gøre det lettere for Danmark at have grænsekontrol.



Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) efter et ministermøde i Luxemborg fredag.

- Fra dansk side er vi rigtig glade for, at det nu bliver nemmere at have grænsekontrol. Der bliver muligt at have grænsekontrol i op til to et halvt år. Det er vi meget tilfredse med, fordi der er brug for at have grænsekontrol i nogle situationer, siger Kaare Dybvad Bek.

Indstillingen skal forhandles med EU-Parlamentet, men der er taget et stort skridt med enigheden blandt EU-landenes ministre fredag.

Grænsekontrol siden 2016

Danmark har siden januar 2016 haft midlertidig grænsekontrol mod Tyskland, men er af EU-Kommissionen flere gange blevet opfordret til at stoppe den af hensyn til den frie bevægelighed i Schengen-området.

Danmark har imidlertid begrundet grænsekontrollen med henvisning til truslen fra militante islamister og organiseret kriminalitet.