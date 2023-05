Eva Kjer Hansen valgt som ny vicepræsident for ALDE

ALDE er Alliancen af Liberale og Demokratiske partier i Europa. Det inkluderer liberale nationale politiske partier fra forskellige lande i Europa.



- Jeg glæder mig meget til arbejdet i vores liberale ALDE-familie. Verden er et uroligt sted, og vi skal aldrig tage friheden for givet i Europa. Jeg ser frem til aktivt at fremme de demokratiske rettigheder og friheden i Europa, udtaler Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse.

Den tidligere formand for Venstre Uffe Ellemann-Jensen var præsident for ALDE fra 1994 til 2000.