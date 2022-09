Får og lam er de mest effektive viceværter hos solcelleparker

Andre steder kombinerer European Energy deres solcelleparker med mere aktivt landbrug.

Solcellerne kan for eksempel skygge for afgrøder, der ikke tåler for meget direkte sol, og mellem solcellerne i DTU Risø er der plantet kartofler.

- Vi undersøger også muligheden for at dyrke eksempelvis hvede på arealerne. Det kræver dog, at vi designer solcelleanlægget til det formål fra begyndelsen, da afgrøder har forskellige krav til sol, forklarer Tobias Møller Ruby og tilføjer, at der er megen forskning og udvikling på området.