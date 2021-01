Fabrik laver eget testcenter

De nye danske corona-regler betyder, at alle tyske statsborgere bosat i Slesvig-Holsten skal fremvise en negativ covid-19-test, som ikke er ældre end syv dage, for at de kan komme ind i Danmark.

De tyske medarbejdere er helt centrale for produktionen på cementfabrikken.

- Hvis ikke vi kan få vore tyske medarbejdere frem, så kommer vi til at køre med mindre end halv produktion. Det kan vi ikke byde være kunder, siger administrerende direktør Karsten Rewitz.

Godt tilfreds



Produktionsmedarbejder Dennis Düsing er godt tilfreds:

- Det er nemt og enkelt for os. Vi skal ikke bestille tid og tage afsted i vores fritid. Her er alt samlet på et sted.

Torsdag blev ingen af de 200 testede medarbejdere fundet positive med covid-19.