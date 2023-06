Familie betalte 45.000 kroner for at få hjælp til psykisk syg datter

På bare fire måneder fik en familie bevilliget et nyt botilbud til deres psykisk syge datter. Det på trods af at de selv havde forsøgt at få hende flyttet i halvandet år.

De hyrede en privat socialrådgiver, og hun fik søgt om de rigtige paragraffer.

- Jeg følte, at fordi jeg ikke kendte Sofies rettigheder og muligheder, så blev jeg spist af med, at man arbejdede på, at Sofie skulle flytte i egen bolig, men det kan hun slet ikke, siger Lene Jensen, der er mor til Sofie.

Sofie er blandt andet paranoid skizofren og har brug for støtte døgnet rundt. Alligevel arbejdede Aabenraa Kommune på at få hende i egen bolig.

- Vi har ikke mulighed for at presse en borger til at tage imod en bestemt form for støtte, så vi ville aldrig kunne presse Sofie til noget, som hun ikke ville medvirke til, og på det tidspunkt, hvor Sofie siger, at hun vil gerne i et varigt botilbud, så forholder vi os til den ansøgning, og vi bevilliger det også til hende, lyder det fra Karen Storgaard Larsen, direktør for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune.