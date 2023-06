Familie hyrede privat rådgiver og så fik deres psykisk syge datter hjælp

Sofie har brug for hjælp døgnet rundt, og derfor har hun de seneste fire år boet på et midlertidigt bosted i Aabenraa.

I løbet af de fire år har Sofie været indlagt på psykiatrisk afdeling over 20 gange, og der var stor udskiftning i personalet. Derfor ønskede hun selv og familien hende flyttet, men de følte, at det var svært at trænge igennem til kommunen.

- Jeg følte, at det var fordi, jeg ikke kendte Sofies rettigheder og muligheder, så når jeg ikke vidste, at hun for eksempel havde mulighed for at søge et længerevarende botilbud, så blev jeg bare spist af med, at man arbejdede på at gøre Sofie klar til at bo i egen lejlighed, siger Lene Jensen.

Hjælp på fire måneder

Lene Jensen har siden 2021 flere gange gjort opmærksom på, at hun ikke mener, Sofie skal bo for sig selv. Men det var først, da hun hyrede en privat social rådgiver i slutningen af december sidste år, at det lykkedes at få bevilliget et andet botilbud til sin datter i slutningen af marts.

- Jeg var i stand til at sige, det er et paragraf 108-tilbud, vi beder om, men det er jo egentligt, det samme familien har bedt om. De har bedt om et alternativ til det, der ikke fungerer, og det er de ikke blevet hørt i, lyder det fra Karin B. Nissen, der er familiens private socialrådgiver.