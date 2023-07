Familiebageri fejrer 100 års jubilæum

- Det er helt overvældende. Vi havde håbet på, at der kom mange mennesker, og det gjorde der jo, og det bliver man jo helt rørt over. Jeg tror at kagerne får ben at gå på, siger Iver Hansen.

Selv de søde dage må dog slutte, og så er det ellers tilbage til hverdagen.

- Vores datter og svigersøn overtager bageriet fra 1. oktober, men indtil da skal sommeren gå med at arbejde som vi plejer, siger Iver Hansen.