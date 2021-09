Far til udviklingshæmmet: Svært at få søn på ferie

Svært for handicappede at komme på ferie

De handicappede betaler selv for selve ferien, men tidligere var de automatisk bevilliget personaleledsagelse til en uges ferie sammen med andre. I 2019 blev det lavet om, så de først slet ikke kunne komme på ferie. I 2021 blev det så ændret igen, så de kan få ledsagelse til tre dages ferie. Den udvikling ærgrer interesseorganisationen LEV.

- Det er så ærgerligt, at man tager det her tilbud fra dem. Det er et stort lyspunkt for mange at komme på ferie, og tre dages ferie er selvfølgelig bedre end ingenting, men det er jo reelt kun én feriedag og to rejsedage, så der er ikke meget ferie over det, siger næstformand i interesseorganisationen LEV Aabenraa. Karin Bruhn Hansen og påpeger, at de har fået at vide, at de tre dages ferie skal være inden for landets grænser.

Før blev de handicappede spurgt til, hvor de gerne vil hen på ferie. Der blev udarbejdet et katalog med deres ønsker, hvor hver enkelt kunne tilmelde sig.

Nu er den eneste mulighed for at komme afsted i mere end tre dage, at hver enkelt søger kommunen om det.

- Det er jo et vældigt problem for mange handicappede har ikke mulighed for at søge selv eller har ikke pårørende, der kan hjælpe dem, siger næstformand i LEV Karin Bruhn Hansen og påpeger, at ferierne også bidrager til at skabe nære relationer mellem de handicappede og personalet på bostederne.