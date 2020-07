Fem er smittet med corona hos Aabenraa Kommune

Fem smittetilfælde blandt medarbejdere og borgere i hjemmeplejen og Hjernecenter Syd i Aabenraa Kommune gør, at Aabenraa Kommune har iværksat en opsporing for at begrænse yderligere smitte af covid-19.

Som et led i dette er i alt 34 borgere og 96 medarbejdere testet i hjemmeplejen og på Hjernecenter Syd.

Samtidig er de nødvendige forholdsregler taget for at inddæmme og begrænse smitten. Det betyder blandt andet, at de smittede borgere er isoleret, de smittede medarbejdere er sygemeldte og isoleret, og alle pårørende er orienteret.

Det oplyser Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

Den smittede medarbejder i hjemmeplejen er tilknyttet et distrikt i Aabenraa by, mens de smittede medarbejdere og borgere ved Hjernecenter Syd alle er tilknyttet aktivitetstilbuddet i Kliplev.

Medarbejdere bruger maske eller visir

Medarbejdere vil nu bære maske eller visir ved alle borgerkontakter i det ramte distrikt i hjemmeplejen og på Hjernecenter Syds bosted i Kliplev. Derudover er der indført besøgsrestriktioner på bostedet, og aktivitetstilbuddet er lukket i tre uger.

Aabenraa Kommune følger fortsat udviklingen og orienterer løbende de relevante pårørende om situationen, mens man i samarbejde med relevante sundhedsmyndigheder forsøger at få klarlagt helt præcist årsagen til smittekæden.

Kommunen mangler at få testsvar på 20 medarbejdere, mens alle borgere har modtaget deres testsvar.