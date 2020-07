Ferielejr for udsatte børn og unge er et hit

”Alle børn og unge fortjener en ferie”.

Det er mantraet for Ungdommens Røde Kors, der siden 1964 har arrangeret Ferielejr for udsatte børn.

Fælles for børnene er, at de på den ene eller anden måde er udfordret – enten selv eller hjemme i familien.

Derfor var der også spænding til det sidste, om børnene kunne få lov at komme afsted på årets ferielejr på grund af corona. Men det kunne de.

Faktisk har nedlukningen fået efterspørgslen på ferielejren til at eksplodere.

Et af de børn, der har været glad for at være på ferielejr, er 11-årige Elias Gammelgaard Larsen fra Holsted.

- Det er fedt. Det er anderledes end hvad man plejer, siger Elias.

11-årige Elias Gammelgaard Larsen fra Holsted var et af de 70 børn, der i år har været på ferielejr i Agerskov. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Han er sammen med 70 andre børn og unge på ferielejren i Agerskov, hvor der har været lejr de sidste fem år. På landsplan er der hvert år 1.400 børn og unge på Ferielejr.

Men det er ikke kun børnene og familierne, der i stigende grad har efterspurgt ferielejren i år. Flere har også meldt sig som frivillig – så mange, at lederen af ferielejren har måttet sige nej til mange.

En af de frivillige, der har været med til at give børnene og de unge en god ferielejr er pædagog Jeppe Kjær Aaskov fra Esbjerg.

- Det er anderledes i forhold til andre år. Der er selvfølgelig en masse retningslinjerne, som vi har skullet vænne os til. Det her med afstand og det her med at vi skulle dele lejren op i to. Men det har fungeret rigtig fint, og børnene har været super glade, siger Jeppe Kjær Aaskov.

Jeppe Kjær Aaskov er en af de frivillige, der har været med til at give børnene og de unge en god sommer på ferielejr. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Netop fordi det er populært at være frivillig hos Ungdommens Røde Kors, er Jeppe Kjær Aaskov glad for, at lige netop han har fået lov til at give børnene en god sommer. Han håber derfor, at han kan være med igen næste år.

- Det håber jeg. Jeg har i hvert fald tænkt mig at søge, så det vil jeg rigtig gerne, siger pædagogen fra Esbjerg.