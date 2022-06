Fireårige Ida smagte traditionsrig boghvedegrød til mølledag

Og ifølge Dansk Mølleforening, er der masser af vigtig viden at dele om møllerne.

- Det er tankevækkende, at møllerne gennem tusinde år har været en vigtig del af samfundsudviklingen. Ved at bevare de historiske møller, sikrer vi, at kommende generationer kan lære om den teknologiske udvikling i praksis, fortæller Susanne Jervelund, der er formand for Dansk Møllerforening.