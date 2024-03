Firma, der skød Strandhuse-sagen i gang, ændrer procedurer

E-mailen og en efterfølgende opklarende telefonsamtale satte i den grad ting i sving. De ansvarlige i kommunen fik det indtryk, at der var overhængende fare for beboernes liv og helbred, og beboerne, der lige var flyttet ind, blev beordret ud med minutters varsel og området spærret af. Og beboerne har først for ganske nylig fået lov til at flytte ind igen - midlertidigt.

Det har siden udløst sagsanlæg, kritik, klager vidt og bredt og først og fremmest en helt uoverskuelig regning.

