Fleggaard fik fredagen i fred

Fredag eftermiddag og aften var der ingen trængsel og alarm som sædvanlig i butikkerne hos den største grænsekøbmand, Fleggaard, der har butikker langs hele grænsen fra øst til vest.

Det tyske Bundespolizei meddelte fredag eftermiddag til TV SYD, at de nu åbnede grænsen for danskere, der ønsker at køre ind i Tyskland, men det medførte ikke, at danske grænsekunder pludselig trak mod Tyskland i overdrevet omfang.

- Det har været stille og roligt, siger CEO hos Fleggaard, Lars Mose Iversen, fredag aften til TV SYD.

- Der har ganske vist været flere danske kunder end i de sidste corona-måneder, men ikke så mange, som på en normal fredag før nogen viste, hvad covid-19 var, siger han.



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra andre udsalgssteder, som normalt trækker mange danskere til, blandt andet Poetzsch og Scandinavian Park.

Mundbind og karantæne

Det er påkrævet at bære mundbind, når man er i en tysk butik og i offentlig tysk transport.

De danske myndigheder fraråder fortsat al unødvendig rejse til udlandet.

De danske myndigheder opfordrer folk til at gå i fjorten dages frivillig karantæne efter et udlandsophold. Også selv om det er et kort ophold på få timer.

Dette gælder indtil Danmark ændrer sin rejsevejledning mandag den 15. juni.

Fredag aften oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi, at en del borgere henvender sig med spørgsmål om mulighederne for at købe ind i Tyskland. Poltiet henviser spørgsmålene til de tyske myndigheder på dette hotline telefonnummer: 0049 461 313 2300.