Flere og flere lever som hjemløse - nu er der hjælp på vej i Aabenraa

Flere og flere mennesker bliver hjemløse i Danmark. I 2009 var der 4.998 hjemløse, i år er det tal steget til 6.431 hjemløse.

Tendensen er den samme i hele landet. Også i Aabenraa. For to år siden var der 27 hjemløse i kommunen, i uge seks i år var antallet steget til 65 hjemløse. Det er to en halv gange så mange på blot to år.

Men nu er der er lidt hjælp at hente for dem, der er er henvist til at leve på gaden og trænger til en seng at sove i i Aabenraa.

Det nyrenoverede forsorgshjem er møbleret med en del genbrugsmøbler købt på auktion. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

Det giver glæde at hjælpe

Til januar åbner et nyt, privat forsorgshjem med plads til ti beboere - mænd og kvinder.

- Alle værelser står helt klar til at modtage dem, der trænger til en seng at sove i, og vi er også klar til at hjælpe de hjemløse, der er udfordret af for eksempel psykisk sygdom eller misbrug, siger Jesper Nydal Biel, viceforstander, Shelter Forsorgshjem i Aabenraa.

Forsorgshjemet åbnede i dag dørene for første gang. Ikke for hjemløse - men for venner og naboer.

Forstander Dorthe Lambertsen og viceforstander Jesper Biel har begge arbejdet på forsorgshjemet i Sønderborg, men nu vil de have deres eget, da de brænder for at gøre noget for andre.

- Helt basalt er det, at man kan se, de har det skidt, når de kommer, og vi så kan give dem en varm seng at sove i og et måltid mad. Det er totalt bekræftende for mig, når man kan se forskellen med det samme, fortæller Dorthe Lambertsen.

- Vi skal tage os ordentligt af dem

Karsten Meyer Olesen (Soc.dem.) er formand for socialområdet i Aabenraa Kommune. Han er med til dagens rundvisning. Han ville ønske, der ikke var behov for sådan et hus i Aabenraa.:

- Jeg tror, at stigningen af hjemløse i Aabenraa skyldes, at hjemløsemiljøet i storbyerne er blevet meget mere råt, og det presser nogle hjemløse hjem eller ud i de mindre byer, så nu skal vi til at tage os ordentligt af dem, siger Karsten Meyer Olesen.

Opholdstiden på et forsorgshjem er i gennemsnit tre måneder inden, kommunerne kan finde en permanent bolig.