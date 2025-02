Flere skud blev affyret i byen: - Har du set denne mand?

- Jeg skyndte mig at rulle vinduet ned og fandt telefonen frem. Det var en stor oplevelse. Solen skinnede lige på ulvene, da de kom frem over vejen der kl. 10 om formiddagen.

Ronald Hingstmann fik en helt særlig oplevelse, da han lørdag var på vej i sommerhus. To ulve gik i vejkanten, og da han standsede bilen for anden gang, kom de helt helt tæt på.

Ulvene var allerede spottet af et par andre bilister på Urkokvej syd for Grærup.

Faktisk så han ulve igen kun halvanden time senere. Da han kom frem til sommerhuset på Vejers Strand, fandt han mountainbiken frem og cyklede ind i skoven.

- Jeg så et glimt af dem, og her var de mere sky og forsvandt, da jeg kom kørende, så her kunne jeg slet ikke tage et billede af dem, siger Ronald Hingstmann, der ikke var nervøs for at cykle i et område med ulve.

- Jeg tror, risikoen for at blive løbet ned af et krondyr er meget større.