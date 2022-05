Folk troede, det var en sekt, der var kommet til byen – men det var bare Birgitte og Gunnar

Selvom Birgitte og Gunnar ikke selv kalder huset en katedral, så har de dog hentet inspiration hos den catalanske arkitekt Antoni Gaudí.

Han er bedst kendt for at have tegnet en af de nok mest ikoniske katedraler, Sagrada Familia i Barcelona.

- Gaudí har lavet en simpel, praktisk løsning på et indviklet teoretisk problem. Vi har så lavet en indviklet teoretisk løsning på et simpelt, praktisk problem, siger Gunnar Thiessen, der selv har lavet alle de beregninger, som en ingeniør ellers ville have lavet.

For én ting er at tegne et hus. En anden ting er, om huset så kan holde til vejrliget og de belastninger, det udsættes for.