Folkeskoleelever vender tilbage i skole: ’Vi glæder os lige så meget som dem’

Der går 400 elever på Høje Kolstrup skole, men det er et fåtal, der har kunne møde fast på skolen det sidste halve år. Det har dog ikke været spildt, at eleverne og skolen har skulle vænne sig til andre tilstande end normalen.

- Coronaen har gjort det svært for os at lykkes med den nære kontakt til eleverne via en skærm, men vi har lært lynhurtigt at omstille os til at lave anderledes former for læringsmiljøer og læringsplatforme for vores elever, siger John Skovby.