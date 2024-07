Folketingsmedlem vil hjælpe ø-boere til at få lov til at afgive skud med kanon

Mand fra Kolding Kommune skal 2,5 år i fængsel - Besad flere våben

En 33-årig fra Kolding Kommune skal 2,5 år bag tremmer, efter at være blevet dømt for overtrædelse af våbenloven.

Sydøstjyllands Politi skriver på X, at den 33-årige er blevet dømt for flere forhold, heriblandt besiddelse af to skydevåben, to knive og dopingmidler. Det blev fastslået ved et grundlovsforhør tirsdag eftermiddag ved Retten i Kolding, hvor han fik en straksdom.

Manden blev mandag anholdt og sigtet for overtrædelse af våbenloven, hvorefter politiet på ved en ransagning på en adresse nær Christiansfeld fandt to skydevåben.