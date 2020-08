Fond giver badebolde til sygehusbørn

Humøret lettede hos fire-årige Olivia Hörmann, da hun fik en helt ny badebold at lege med.

På fjerdedagen er hun indlagt på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, og tirsdag fik sygehusets børneafdeling 350 badebolde foræret af Børneulykkesfonden. En af dem skabte glæde hos Olivia.

Alt normalt legetøj på alle landets sygehuse er pakket væk på grund af covid-19 smittefaren, og derfor uddeler Børneulykkesfonden 6500 badebolde til børneafdelinger på samtlige sygehuse i Danmark.

Godt humør og helbredelse

De skal stimulere børnenes smidighed, kondition, samarbejde, gode humør og dermed helbredelse.

At dømme efter Olivias reaktion på Sygehus Sønderjylland, er der noget om det.

- Det en god måde at løsne op for hele situationen her og få Olivia til at slappe lidt mere af, siger hendes mor, Lotte Hörmann.