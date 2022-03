Forbud i nyt sundhedsudspil får blandet modtagelse: - Hvad er så det næste?

Men hvad skal ellers være det næste skridt, hvis man vil gå en røgfri fremtid i møde? Sådan tænker pensionisten Knud Smed, når han ser tilbage på sin ungdom, der også var præget af cigaretter.

Han ser forslaget som det næste trin på vejen.

- Jeg ved godt, at det er et indgreb i den personlige frihed, og det er nok det, de fleste vil beråbe er en fejl, men jeg synes, at det er en human måde, siger Knud Smed.

- Så kører de jo bare over grænsen

I regeringens udspil kaldes forbuddet for en ny og radikal tilgang, så ingen født i og efter 2010 skal starte med at ryge eller bruge andre nikotinholdige produkter.

Men spørger man Nicoline Molina Andersen fra Rødekro, kan unge i grænselandet let omgå et potentielt forbud.

- Hvis det er tobak, de vil have, så kører de jo bare over grænsen og køber tobak, siger Nicoline Molina Andersen.