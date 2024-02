I stedet for at gå i panik og bygge nye store bygningsværker, som skal lokke folk til, bør man i stedet fokusere på, hvad der gør en by unik.

Sådan lyder budskabet fra Realdania i en ny bog om kulturmiljøer, som er skrevet i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

- Vi plejer at sige, at man skal have bevarende udviklingsplaner, hvor man forstår stedets særlige kvaliteter. Når butikkerne så lukker, så er det at finde ud af, hvad man kan mødes om, siger projektchef ved Realdania, Thomas Brogren.