Ved 11.30-tiden tog den ene af de fire storkeunger modet til sig og lettede.

Ungerne er nu godt to måneder gamle, men halter lidt efter de to storkeunger sidste år, Holger og Clara.

De fløj begge fra reden knap en uge tidligere. Holger fløj for første gang den 8. juli, mens Clara ventede et par dage til den 10. juli med at tage ud på sin jomfrurejse.