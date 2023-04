Forsvaret redder to kajakroere ved Aabenraa

Det skriver Forsvaret på Twitter.

Den ene kajakroer er underafkølet, og de flyves begge på hospitalet, fremgår det af tweetet.

John Christiansen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, fortæller til JydskeVestkysten, at de to kajakroere af ukendte årsager var havnet i vandet og ikke kunne komme op igen eller ind på land.

- De bliver fløjet til Odense Universitetshospital til kontrol, da den ene er underafkølet, fortæller han.

Han fortæller samtidigt, at de to kajakker er blevet bjærget, at de to roere havde redningsvest på, og at der derfor ikke er nogen politisag i det.

Redningsaktionen fandt ifølge vagtchefen sted omkring klokken 17.30.