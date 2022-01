Forsvaret vender tilbage til grænsekontrollen

Mandag den 10. januar vender forsvaret tilbage til grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I knap fire uger har politiet været uden forsvarets hjælp, da soldaterne siden tirsdag den 14. december har bidraget til vaccinationsopgaven i regionernes vaccinationscentre.



Men fra mandag er soldaterne tilbage ved grænsen til at hjælpe med kontrol, transport og bevogtningsopgaver.

- Vi er glade for at få soldaterne retur. De yder et væsentligt bidrag til at løse opgaverne ved grænsen”, siger politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA) ved Syd og Sønderjyllands Politi.

Personalet fra Hjemmeværnet, der assisterer Syd- og Sønderjyllands Politi, har ikke været omfattet af ændringerne.