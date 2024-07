Forvent kø ved grænseovergang Frøslev søndag

Politiet gør opmærksom på, at der søndag kan opstå kø ved grænseovergangen Motorvej 45/Frøslev på grund af vejarbejde.

Lørdag var der op til en times kø ved samme grænseovergangen.

I forbindelse med EM i fodbold har Tyskland af sikkerhedshensyn nemlig indført midlertidig grænsekontrol ved alle grænseovergange i Tyskland.

Det betyder, at trafikken siden 14. juni har været lagt om, så trafikken ud af Danmark via E45 ved Frøslev deles, så lastbiler skal køre ligeud. Alle biler og busser skal holde til højre og køre ind over rastepladsen Ellund Vest.

Tyskland fortsætter den midlertidige grænsekontrol i forbindelse med EM i fodbold indtil den 19. juli.