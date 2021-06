Fra flygtninge til færdigudlærte: Syriske brødre kåret som årets velfærdstalenter

Fra flygtninge til færdiguddannede

De to syriske brødre kom til Danmark i 2014, og siden da har de lært sproget og taget niende klasse afgangseksamen, som de afsluttede med et 12-tal - nu er de på vej som sundhedshjælpere.

- Jeg tog en snak med dem om, om de ikke skulle noget indenfor det her fag, og det ville de begge to gerne, så de kom på social- og sundhedsskolen i Aabenraa, siger Dorte Soll.

I dag er Tarek færdiguddannet social- og sundhedshjælper. Abdel bliver færdiguddannet i slutningen af juni. Men det stopper ikke der for de to brødre.

Ikke færdige med at lære

Brødrene fortæller nemlig, at de gerne vil videreuddanne sig til assistenter eller sygeplejersker, hvis der er mulighed for det.

- Vi er så taknemmelige for Dorte Soll, for hun støtter og hjælper os så meget. Vi kan ikke finde de rette ord til at beskrive, hvor meget hun betyder for os. Hendes støtte og hjælp giver os vores engagement. Så en special tak til dig, Dorte, for støtten og nomineringen. Det betyder alt,” siger Tarek til Fagbladet FOA, og Abdel istemmer:

- Vi er så heldige at komme til et land, hvor der er så mange søde mennesker. Vi er så glade for at være her og for, at menneskene var så gode til at tage imod os med åbne arme og gav os en chance.