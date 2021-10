Fra kørestol til grisestald - Landmand kæmper sig tilbage efter voldsom ulykke

En kammerat havde ikke set, at Anders var gået ud på den mark, han var ved at høste, og Anders blev kørt over af den 17 ton tunge majssnitter.

- Mit bækken blev knust og en masse indvolde blev vendt op og ned, fortæller den 26-årige landmand.

Da ulykken skete, var Anders Friis Sørensen i lære som landmand, og uddannelsen blev naturligvis sparket til hjørne, mens Anders lå på hospitalet.

I ugevis og derefter måtte finde sig i at sidde i kørestol i måneder. Grunden til at landmandsdrømmen ikke blev sparket helt ud af stadion, mener den unge landmand selv at kende.

- Jeg synes selv, at jeg er meget stædig. Det har været med til at gøre det her muligt, fortæller han.