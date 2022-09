Frelle Petersen kommer ikke til Oscar-uddelingen næste år

Frelle Petersens film Resten af Dagen var ellers en af tre film, som den danske Oscar-komite havde short-listet til at deltage i konkurrencen om af få en af de eftertragtede statuetter. De to andre var Holy Spider af Ali Abbadi og Du som er i Himmelen af Tea Lindeburg.

- Jeg havde selvfølgelig gerne set, at det havde været en sønderjysk film, der skulle til Hollywood, siger Frelle Petersen dagen derpå i sin barndomsby Aabenraa.

Det bliver Holy Spider, der kommer til at repræsentere Danmark ved Oscar-festlighederne i Hollywood næste år. Det er en krimi, der foregår i Iran, men er instrueret af en herboende filmskaber med iranske rødder.

- Når det nu er sådan, at det ikke blev min film, så synes jeg, at Holy Spider er en rigtig god film at sende afsted, mener Frelle Petersen.