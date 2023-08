Fri hash i Tyskland vækker bekymring

Det skriver Flensborg Avis.



Sundhedschef, Michael Metzsch, forventer nemlig, at mange danskere vil lade sig friste til at købe hash syd for grænsen. Det vil især kunne friste unge, der typisk udviser større risikoadfærd og gerne eksperimenterer.



- Vi ser, at ens adfærd er påvirket af tilgængelighed. Det gælder, uanset om der er tale om alkohol, slik eller i det her tilfælde cannabis. Derfor er det forventeligt, at der vil være flere, der har lyst til at prøve det af, siger Michael Metzsch til Flensborg Avis.