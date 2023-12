Frivillige trænere skal kunne håndtere børn med særlige behov

Ifølge undersøgelsen er årsagen ikke, at børn ikke har lyst til at dyrke sport. Men i stedet at idrætsforeningerne ikke giver plads til børn med særlige behov, og at trænerne ikke er i stand til at tage højde for de personlige udfordringer, som denne gruppe børn og unge har.

- Det er klart utilfredsstillende. Men jeg ved, at mange foreninger gerne vil inkludere børn med særlige behov og handicap. Men der er nogle udfordringer forbundet med det, som gør det svært at få det til at fungere på almindelige hold, siger Søren Jul Christensen, der er chef for breddeidræt i Parasport Danmark.