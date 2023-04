Frøslevlejren og Dybbøl Mølle får millioner i ny finanslov

Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under besættelsen af Danmark. Her sad flere tusinde danskere indespærret hos det tyske sikkerhedspoliti.

På trods af, at Frøslevlejren oprindeligt blev bygget for at undgå deportationer til kz-lejre i Tyskland, blev ca. 1.600 Frøslevfanger, stik imod alle aftaler, alligevel sendt videre til kz-lejrenes rædsler. Andre forblev fanger i lejren i Danmark.

Kilde: Nationalmuseet