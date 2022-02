Frustreret svineproducent: – Vi bliver tvunget til at fordoble vores medicinforbrug

For Claus Bruun Jørgensen betyder det, at opstår der sygdom i hans bestand, skal grisene have den foreskrevne behandlingskur på eksempelvis syv dage, selvom de tidligere har kunnet nøjes med en kur på tre dage.

- Vi risikerer at skulle fordoble vores medicinforbrug, selvom vi ved, vi kan klare det med langt mindre medicin, siger Claus Bruun Jørgensen.

Meningen med de nye EU-regler er ifølge dyrlægerne, som arrangerer demonstrationen, at få forbruget af antibiotika ned i Sydeuropa. Her har der ikke har været det samme fokus på at begrænse brugen, som der har været i de nordeuropæiske lande.

Eksempelvis bliver der i Cypern ifølge Landbrug & Fødevarer brugt elleve gange så meget antibiotika til husdyr end Danmark.

Vil have maksimumgrænse i stedet for minimum

Claus Bruun Jørgensen har 2.200 søer og producerer 72.000 grise til slagtning om året på gården i Tinglev. Udover at de nye regler betyder en større medicinregning, så mener Claus Bruun Jørgensen også, at det går ud over dyrlægernes faglighed, når indlægssedlen skal følges eksakt.