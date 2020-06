Frygter kaos når Danmark åbner grænsen

Transportbranchen, der fragter varer rundt i store lastvogne på motorvejene, frygter kø og dermed tab af tid og penge, når Danmark mandag den 15. juni åbner grænserne for gæster fra Slesvig-Holsten.

Feriehusudlejernes Brancheorganisation forventer, at der i det første døgn vil komme mellem 16 og 19.000 tyske biler over grænsen. Det svarer til en af de store skiftedage i sommerhusene midt i højsæsonen.

- Vi frygter kaos, siger Peter Therkelsen, Group CEO hos transportfirmaet H.P.Therkelsen i Padborg. Hans firma har hver dag hundrede lastbiler, der krydser grænsen mellem Danmark og Tyskland:

Syd og Sønderjyllands Politi forbereder sig på de mange tyske biler på vej ind i Danmark fra mandag, og derfor åbner de et særligt spor kun til lastvogne ved grænseovergangen ved Frøslev mortorvejen. Det siger Allan Dalager, vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Godt, men ikke godt nok, replicerer Peter Therkelsen. Sporet til lastbilerne er nemlig ikke så langt som den forventede kø:

Luk flere grænser op

Brancheorganisation for transport- og logistikvirksomheder, ITD i Padborg mener, at løsningen kunne ligge i at åbne flere grænseovergange, og at de er åbne i længere tid.

- Vi havde gerne set, at Padborggrænsen var åben 24-7 og ikke kun fra syv til 23, og at alle overgange bliver åbnet. Så havde ferieturisterne flere muligheder, og det ville tage trykket af de andre overgange, siger Anders Jessen, chefkonsulent i ITD.

Stadig lukket

Lørdag den 13. juni åbner Padborggrænsen fra kl 7-23.

Kruså-, Frøslev- og Sædovergangene er døgnåbne. Men de øvrige seks overgange er fortsat helt lukket.

Peter Therkelsen frygter, at lastbilernes ventetider bliver en dyr omgang:

Disse ti grænseovergange har været spærret i tre måneder. Lørdag åbner overgangen ved Padborg. Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD