Her kan du se billeder af dagens lukning af grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Tre grænseovergange mellem Danmark og Tyskland er åbne, men kun for de bilister og personer, der har et "anerkendelsesværdigt formål" med at komme ind i landet.

Ti andre grænseovergange er hermetisk lukkede for trafik.

Den 14. marts 2020 blev grænsekontrollen intensiveret i et forsøg på at forhindre udbredelsen af coronavirus.

TV SYD var på grænsen fra morgenstunden. Her kan du se 24 billeder fra den historiske dag.