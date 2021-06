Gasser til bedøvelse belaster miljøet: Nu har sygeplejerske fået indført genanvendelse gasserne

Det er nok ikke mange, der tænker over, at de gasser, der bruges til at bedøve patienter forud for operationer, også er en medvirkende årsag til, at klodens temperatur stiger.



Men det er noget Pia Funder, der er afdelingssygeplejerske på Sygehus Sønderjylland Aabenraa, har spekuleret en del over.

- Sygehusene står for en stor del af CO2-udledningen. Når vi bedøver en patient med et lavt flow af den gas, der forurener mest, i seks timer, så svarer det til at køre 1.900 kilometer bil. Bedøver vi i et højere flow, svarer det til at køre 9.000 kilometer, fortæller Pia Funder.